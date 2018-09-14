全国教育行业居住指数发布：上海北京浙江列前三

全国教育行业居住指数在北京发布，这是全国首个面向教育行业居民居住现状的量化分析。数据显示，上海、北京、浙江三地总指数在全国排名前三。

据中新网今天报道，12日，“为教师定制美好生活”《教育行业居住工作定制白皮书》（以下简称“白皮书”）发布会正式在京举行。

该行业白皮书以关爱教师群体、关注其职住现状及需求为重点，由中国统计信息服务中心(国家统计局社情民意调查中心)、中国教育大数据研究院、众美集团、首页大数据联合编制。

本次发布的白皮书中，涵盖了全国居住指数(教育行业)研究结果。该指数是对整个教育行业居民居住现状的量化分析。其指标主要来源于首页国家大数据池、国家及各省市统计局、中国及各省市统计年鉴、中国城市统计年鉴、各省市国民经济和社会发展统计公报、人口及就业统计年鉴、企业年报等以及专业第三方机构数据等。

该指数从“住”、“需”、“房”三个方面来综合体现。其中，“住”代表地方宏观居住环境，“房”代表地方房地产基础情况，“需”代表教育行业购房潜力。

全国居住指数(教育行业)包含三个一级指标：房地产基础数据评价、教育行业内部评价、宏观居住环境评价。

其中，房地产基础数据评价指标，代表的是房地产行业内部的投资、施工、销售情况，房地产市场消费者的收入、支出、消费水平，以及国民经济，这三者关系的健康程度；教育行业内部评价指标，反映的是教育行从业人员的收入、消费、以及生活水平；宏观居住环境评价这一指标，代表的是城市居民居住环境状况。

上述三个一级指标下包含10个二级指标和21个三级指标。具体涵盖了优良天数占比、每百人交通工具拥有数量、人均公园绿地面积、人均医疗卫生机构床位数、房价收入比等等。

据介绍，房地产基础数据评价、教育行业内部评价、宏观居住环境评价三个指标的得分都是基于国家统计局2016年相关数据计算，总指数是基于三个指标的得分计算。指数越接近1，表明该地教育行业从业人员的居住情况越理想。

评价结果显示，全国31个省份教育行业居住指数排名前十的分别为：上海、北京、浙江、江苏、广东、山东、河南、河北、辽宁、天津。

此外，从房地产基础数据评价指标看，排名前三的为广东、上海、江苏，北京排名第四；从教育行业内部评价指标看，排名前三的是北京、山东、河南；从宏观居住环境评价这一指标看，排名前三的为上海、浙江、江苏，北京排名第十二。

中国统计信息咨询中心执行主任江青在会上表示，当前，教师群体数量庞大并一直保持平稳增长的趋势，由于多方面的原因，教师群体在购房、职住安排等方面的诉求未被满足。这需要政府、学校、定制生活服务商等各方面对教师群体面临的职住困难，开展协调、合作，寻求因地制宜的解决方案。

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