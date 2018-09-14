中俄合作开辟内贸外运新航线

8900吨的货船“海丝路1号”从今天（14日）俄罗斯扎鲁比诺港出发，载着190个集装箱的东北玉米和10个集装箱的铜板，运往中国南方的宁波舟山港。这标志着中国珲春经扎港的内贸外运航线成功首航。

据新华社报道，珲春市位于中朝俄三国交界，与日本、韩国隔日本海相邻，方圆200公里范围内分布着俄罗斯和朝鲜的10多个港口，距离俄罗斯滨海边疆区南部的扎鲁比诺港仅71公里。

近年来，随着中国加大图们江区域开发开放，俄罗斯加快开发远东地区，珲春市“借港出海”开通了多条航线，实现货物跨境运输。

“得益于中俄合作的加强，这条内贸外运航线的开通将有效解决东北玉米、木材等大宗物资‘北货南运’的瓶颈问题，拓宽东南沿海轻工产品等货物运到东北及内蒙古地区运输渠道，补齐吉林省无出海口短板。”珲春市航务局局长朴一峰说。

据悉，在运输距离方面，这条航线将比既有的黑龙江、吉林两省货物通过大连、营口港线路近300到800公里，运输时间节省2到4天，单吨运输成本可节省10至20元。航线开通后，先期计划每月运行2个航次（往返）定期航线。

除了内贸外运，近几年，珲春还有多条对外联运航线的开通，打通了中国东北连接韩国全境并中转至欧美各国的重要海上运输通道。

一周前，由吉林紫金铜业有限公司购买自南美洲秘鲁的4300吨冶铜原料，通过韩国釜山港经俄罗斯扎鲁比诺港转运至珲春。

“过去一个运输周期是一个月，现在仅用一周，费用也大大减少，这是珲春边境经济合作区内企业进口海外原料试水首单获得成功。”吉林紫金铜业有限公司总经理刘长东说。

珲春市市长张吉锋表示，珲春将加强对俄合作交流，着力开辟新航线，全面推进各口岸基础设施、联检设施以及珲春国际港建设，努力实现人流、物流、信息流、资金流的大进大出，真正把珲春打造成为东北亚区域重要的物流集散中心城市。

同时，扎鲁比诺港口的发展对于俄罗斯远东经济也有着巨大的推动作用。“中国可以引进俄罗斯远东地区的各类资源，也提供了更多的转口贸易和就业机会。”吉林省东北亚海丝路国际海运有限公司总经理高明说。



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