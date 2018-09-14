路透社：台湾与多国外交关系升温

台湾积极但谨慎地拓展地区与强权的安全关系，正在逐步取得成果。路透社认为，台湾与美国近期的外交发展，已经超越过去双方的长期关系，并且与印度、澳洲的关系也有明显进展。

据《自由时报》报道，台湾外交部长吴钊燮向路透社表示，台湾希望与这些国家，对台湾所处的战略或安全环境有更深入的了解。而对于中国大陆日益壮大且充满自信，吴钊燮说，“这些国家中有许多人感受到了压力，他们可能想多了解台湾对于国家的利益，而不是他们想要避免的麻烦。”

美国战略暨国际研究中心（CSIS）安全专家葛来仪（Bonnie Glaser）认为，其他区域的强权都不会接近台湾与美国的关系，但很明显的存在著复杂的利益关系，并且他们正在积极探索这些利益。

根据路透社获得的美国数据显示，平均每週有100名美国官员访问台湾，包括军事人员在内。在总统蔡英文的治理下，台湾和美国的互动强度正在上升。

路透社引述知情人士说，虽然台湾与日本在安全合作上已有交流，包括一些情报共享，已经发展了一段时间，但台湾与印度的关系却正在迅速增温。一名印度的消息人士说，台湾对中国大陆军事部署的了解，包括该国西部的部队调动，特别令人感兴趣，“我们依赖台湾，因为他们正在关注中国人，印度在职军官经常去台湾，他们以进修名义在台湾停留。”

当被问及印度政府的正式回应时，熟悉印度政府的消息人士拒绝评论台印的安全合作议题，但表示印度与台湾的接触仅​​限于经济和商业关系，以及民眾交流。

地区外交官告诉路透社，台湾也在与澳洲加强合作。中国大陆在东南亚和太平洋地区日益增长，目前台湾与澳洲的关系讨论仍主要处于共同利益的探索阶段。与印度的关系类似，台澳关系最有可能演变为分享中国大陆的讯息，而不是军武上的交流。

总部位于悉尼的洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的区域安全分析师格雷厄姆（Euan Graham）表示，儘管澳洲加深了解台湾的战略重要性，澳洲仍可能保持谨慎态度。他认为，如果直接与台湾建立军事关系，对澳洲而言相当尴尬。

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