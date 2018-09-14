新任欧盟驻华大使：欧盟应加强与中国交流

（早报讯）美国人权组织指中国政府在新疆侵犯人权，新任欧盟驻华大使表示沟通接触才是解决问题的方法。

本周新上任的欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）今天在北京举行上任后的首次记者会，向媒体作自我介绍并回答提问。

据路透社报道，郁白向记者表示，欧盟已经留意到上述有关新疆人权的报告，并且也向中国政府提及此事，但目前仍然需要事实证据。

他说：“欧盟的立场是在联合国框架下行动……我们相信对话，我们相信接触，而且首先我们需要事实。”他并未就此进一步作出解释。

郁白的言论与美国官员的立场相反。昨天，美国助理国务卿玛妮莎星（Manisha Singh）透露，华盛顿正考虑以北京在新疆侵犯人权为由，制裁中国高官及企业。

美国人权组织“人权观察”本周一（10日）发布报告，指中国政府正在新疆对穆斯林实行系统性的人权侵犯，包括大规模任意拘押、实施酷刑和虐待、政治洗脑和维稳打压等。

北京否认指责，指新疆面对来自暴恐犯罪与分裂主义的严重威胁，并表示在利用“职业训练”课程防止威胁蔓延。

郁白说，欧盟必须与中国保持接触，加强欧中关系，才能显示欧盟全方位的实力。

此外，他也强调，在欧盟、中国、美国关系“三角化”的背景下，欧中加强关系有其迫切性。

至于全球贸易方面，郁白指重要贸易伙伴之间发生商业摩擦实属平常，与中方官员淡化冲突的说法同调。

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