中国副总理韩正19日至21日应邀访问新加坡

应新加坡副总理张志贤邀请，中国副总理韩正将于本月19日至21日访问新加坡，同张志贤共同主持中新双边合作联委会（JCBC）等会议，并将会见新加坡总统哈莉玛、总理李显龙、副总理尚达曼。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上宣布上述消息。

耿爽宣布，访新期间，韩正将和张志贤共同主持JCBC第十四次会议，中新苏州工业园区联合协调理事会第十九次会议、中新天津生态城联合协调理事会第十次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第二次会议。

耿爽在回答提问时也说，新加坡是中国的友好邻邦，两国业已建立与时俱进的全方位合作伙伴关系，在“一带一路”框架下开展了富有成效的合作。

他说，韩正此访旨在落实两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，深化务实合作。访问期间，韩正将会见新加坡总统哈莉玛、副总理张志贤和副总理尚达曼。双方将重点就中新关系、共建“一带一路”以及其他共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

耿爽并介绍，中新副总理级双边合作机制包括双边合作联委会、苏州工业园区联合协调理事会、天津生态城联合协调理事会、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会。这是两国最高层级的机制性沟通渠道，对深化中新互利合作、服务两国经济社会发展发挥了重要作用。

早报订户新闻，更多精彩等着您！