台风“山竹”即将登陆 中国国家防总启动Ⅱ级应急响应

今年第22号台风“山竹”预计将于16日夜间至17日凌晨在广东西部到海南东部一带沿海登陆，中国国家防总昨日18时启动防汛防台风Ⅱ级应急响应。

据《新京报》消息，今年第22号台风“山竹”9月7日在西北太平洋上生成，预计15日“山竹”进入南中国海时风力可达17级，将于16日夜间至17日凌晨在广东西部到海南东部一带沿海登陆，登陆强度为强台风或超强台风级(14-16级，45-52米/秒)，为今年以来登陆中国的最强台风。

消息指，9月14日下午，中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平主持召开国家防总异地视频会议，分析研判“山竹”发展动态及可能带来的影响，对防御工作做出进一步安排部署。

会议指出，第22号台风“山竹”云系体积庞大，风力强，登陆时风雨影响猛烈，破坏力极强，当前华南沿海刚刚遭遇第23号台风“百里嘉”袭击，人员连续作战，极易产生麻痹思想和厌战情绪。鄂竟平要求，各地有关部门务必在措施上全力保障人员安全，以“不死人、少伤人”为第一位的要求，全力做好人员避险转移工作，坚决防止避险船只和人员擅自返回危险区域。

会议宣布中国国家防总9月14日18时启动防汛防台风Ⅱ级应急响应，派出五个工作组分赴广东、广西、海南、福建、云南等省(自治区)协助开展防汛防台风工作。

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