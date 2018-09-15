台外长投书《外交学者》 吁联合国向台湾开大门

日本《外交学者》杂志今天刊登台湾外交部长吴钊燮的专文，他细数台湾在联合国推动“永续发展”目标上已取得的成绩及对国际的贡献，并呼吁联合国要对抗压力，向台湾打开大门。

据联合新闻网报道，总部位于东京的英文时事网站《外交学者》杂志（TheDiplomat）今天刊登吴钊燮署名中华民国台湾外交部长的专文，标题为《台湾可帮助联合国达成目标》。他指出，尽管台湾无法参与联合国会议、活动及机制，台湾作为负责任的利害关系人，从未回避自身责任。

联合国2015年召开第70届大会，制订2030年永续发展议程，强调要重新建构永续发展的全球伙伴关系重要性，包括所有国家、利害关系人及所有人，不应有任何人被遗漏。

据报道，吴钊燮表示，即使联合国有这些宣誓，但台湾2300万人民却无法参与，这不仅违背联合国创立的普遍性原则，也剥夺国际社会合作追求美好事务的机会。

虽然如此，文中指出，台湾去年已主动发布首份国家自愿检视报告（Voluntary National Review, VNR），包括消除贫穷、零饥饿、降低低收入户比率至2%、降低产妇死亡率至每10万人中仅11.6例、降低5岁以下儿童死亡率至1000人中仅2.4例，并将台湾识字率提升至98.7%，台湾已达成的成果都远高于联合国永续发展的标准。

报道说，台湾也透过官方的发展援助机构财团法人国际合作发展基金会，在世界各地推动援助计划，包括洁净能源、粮食与食品安全、永续农业，并为各年龄层团体改善教育、健康及福利及灾难防治与因应。

吴钊燮说，台湾持续在全球做出有价值的贡献，联合国却忽略台湾能贡献所长，台湾的观光客、专家及专业人士总被拒于联合国所属机构门外，只因联合国不接受世界上几乎所有国家都承认的中华民国台湾护照，联合国也拒绝台湾媒体记者采访相关会议及活动。

他表示，对于联合国持续误用第2758号决议案以合理化对台湾的排除与孤立，让人“非常失望”，台湾一再指出，这一决议案既未解决台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，也未处理台湾与中国大陆的关系，许多联合国会员国也挑战所谓的“一个中国原则”，联合国片面界定台湾的地位显然“错误”。

吴钊燮指出，排除台湾这一有意愿及有能力的伙伴，联合国不但违反台湾2300万人民的基本人权，也严重损及全人类福祉，他呼吁，为确保联合国是为全人类服务，联合国应力抗外来压力，开门欢迎台湾参与。

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