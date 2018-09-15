工信部：中国已建成诈骗电话技术防范系统 日均处置400多万诈骗电话

据中国工信部官微“工信微报”消息，截至2018年8月，中国已全面建成覆盖国际口和省口的诈骗电话技术防范系统，日均处置诈骗电话400多万次,累计3.39亿次。

《新京报》报道，在中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议机制下，工信部联合多部门在中国范围内开展打击治理“伪基站”违法犯罪活动。2015年至今，各地共查处“伪基站”违法犯罪案件5404起，缴获“伪基站”设备8339台(套)。

同时，截至今年上半年，共处置钓鱼网站等网络安全威胁信息约1657万个。

此外，工信部还组织基础电信企业持续做好语音专线和“400”等重点电信业务规范管理，建立“400”外呼白名单，对白名单以外的外呼“400”号码一律进行拦截。

同时，加强境外诈骗电话的防范打击，上半年共拦截虚假“+86”境外虚假改号电话1亿余次。截至目前，固定号码、“400”号码诈骗举报量分别同比下降99.7%和70%。

据工信部相关负责人介绍，截至2018年8月，中国已全面建成覆盖国际口和省口的诈骗电话技术防范系统，日均处置诈骗电话400多万次,累计3.39亿次；中国诈骗电话防范系统处置量与2018年初比下降了60%；工信部与公安等相关部门联动，及时劝阻受通讯信息诈骗害用户36.9万人，挽回直接经济损失达11.2亿余元（人民币）。



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