台风“山竹”即将袭港 港铁设“作战室”应变

超强台风“山竹”可能成为历来最强劲的袭港台风，就连有待启用的大型基建项目也备受考验。港铁表示，将于二十三日正式通车的高铁香港段，将对西九龙站及露天路段加强预防措施，如在可能会出现淹水的位置加设沙包，加强巡查排水系统，并准备今日成立“作战室”（war room），统筹可能出现的情况。香港路政署则强调，港珠澳大桥在设计上及进行测试后，都有足够抗风能力，已安排人员做足预防措施，会有应变小组指挥。

据《星岛日报》消息，高铁香港段石岗露天路段上月因暴雨而有雨水倒灌，需更换受影响的轨旁设施。港铁车务总监刘天成昨日表示，自上月的暴雨后，港铁已检视情况，除了本身的警报系统外，亦已在有关路段加设水泵及堆置沙包等，令雨水的影响减至最低，强调今次亦是一个机会，再检视一次措施是否足够。

对于西九龙站早前被指在下雨时曾有水渗入，港铁车务营运总管李圣基表示，将于今日成立“作战室”，就可能出现的各种情况作出跟进。他又指，车站的设计已考虑了对不同天气情况的影响，但不会掉以轻心，数天前已开始在停车场入口等可能会出现淹水的地方，以沙包围封及加派人员巡查排水系统，并已准备水泵，如周边有淹水，亦希望不影响车站运作。

港铁表示，如八号警告讯号发出，售票处将暂停服务，而网上及电话购票系统会维持有限度服务。同样准备通车的港珠澳大桥，亦做好防风准备。路政署副署长徐永华昨指，大桥于设计时采取相当高的标准，已进行风洞测试，显示安全系数足以应付区内可能出现的风暴。署方已成立应变小组处理突发情况，亦早于本周初已要求各持份者采取各种防风措施，如加固及关合旅检大楼门窗、卸下工程机械吊臂系紧建筑物料及棚架等。



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