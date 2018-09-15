中国国家统计局：8月份一二线城市商品住宅销售价格变动总体平稳

中国国家统计局今日发布了2018年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

据澎湃新闻网报道，8月份，各地继续坚持因地制宜、因城施策、综合调控，努力促进房地产市场平稳健康发展。据初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月略微扩大0.1个百分点；同比上涨0.9%，涨幅比去年同月回落4.1个百分点；1-8月平均，同比下降0.1%，而去年同期为上涨14.6%。二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；同比上涨1.2%，涨幅比去年同月回落6.4个百分点；1-8月平均，同比上涨0.5%，涨幅比去年同期回落15.9个百分点。

另外，31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；同比上涨8.6%，涨幅比去年同月扩大0.6个百分点；1-8月平均，同比上涨6.2%，涨幅比去年同期回落5.3个百分点。二手住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；同比上涨6.5%，涨幅比去年同月回落1.0个百分点；1-8月平均，同比上涨4.9%，涨幅比去年同期回落4.4个百分点。

35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨2.0%，涨幅比上月扩大0.5个百分点；同比上涨8.3%，涨幅比去年同月回落1.0个百分点；1-8月平均，同比上涨7.0%，涨幅比去年同期回落1.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；同比上涨6.4%，涨幅比去年同月回落0.1个百分点；1-8月平均，同比上涨4.9%，涨幅比去年同期回落0.4个百分点。

同时，8月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有一个，比上月减少一个；持平的两个，与上月相同；上涨的12个，增加一个，最高涨幅为3.4%。同比下降的城市有两个，比上月减少两个，最大降幅为1.6%；上涨的13个，增加两个，最高涨幅为10.2%。

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