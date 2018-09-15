港天文台：料风势今晚半夜转急 不排除发十号强风信号

据悉，超强台风“山竹”凌晨在菲律宾吕宋登陆后，进入南中国海北部，迅速移向广东西部沿岸一带，香港天文台已表示会在下午稍后改发三号强风信号。天文台助理台长（天气预测及警告服务）郑楚明表示，“风势在（今晚）半夜后会升得好急”，对于明天会否发出九号或十号风球，他称要视乎“山竹”与香港距离及中心风力变化，目前不排除所有可能，呼吁市民最好在今天入夜前做好所有防风措施。

据《明报》消息，郑楚明今早在港台节目上表示，虽然目前香港受下沉气流影响，天气不错，但在黄昏开始会有雷暴，并于东南面首先起风，今晚半夜后风势会明显加剧。

郑楚明指出，由于“山竹”移动速度快，将迅速影响整个香港，昨晚的中心风力强度达每小时250公里，较去年袭港的强台风“天鸽”更强。对于明天会否发出九号或十号风球，他重申要视乎“山竹”与香港距离及中心风力变化而定，惟“山竹”的环流广阔，对广东沿岸有严重威胁，目前不排除所有可能。

他称，香港今晚半夜后，风势渐起，“风势在半夜后会升得好急”，而整体风势亦很大，特別提醒市民应在今日入夜前完成防风准备。他又称，香港国际机场位于大屿山北面，而台风袭港时通常吹东南风，加上机场有高山遮挡，故情况与早前受“飞燕”吹袭的日本关西机场不同。

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