张天钦离职一事 台促转会：一周内调查完成公布结果

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）本周三发生录音洩密事件，副主委张天钦因失言而丟官下台，促转会今日发声明表示，未来一周将由会内政风单位主责，厘清事实，将在最短时间内检讨、改正、重新出发。

据《自由时报》消息，促转会指出，本会专案小组已于14日下午启动，并召开第一次会议，由主委黄煌雄主持，除委员及政风室主任外，也邀请具法律及转型正义相关背景的咨询委员共同参与，包含政大法律系副教授林佳和、交通大学人文社会学系副教授林秀幸、太颖国际法律事务所律师谢颖青等三位委员。

促转会强调，未来一周将由会内政风单位主责，针对相关事件做事实厘清后，再提请咨询委员就适法性与正当性等面向给予专业建议，提供未来在进行相关讨论与决议时参酌。

促转会指出，会中几位委员除了针对本会初拟的调查面向提出建议外，并强调转型正义是重要的历史工程，需要细水长流的耕耘与擘划，并期许促转会透过本次事件，做为检讨内部分工与沟通机制的基础，更应主动积极地向社会大众说明相关工作推展的步骤与愿景。

促转会提及，感谢迄今为止各界关心转型正义发展者的指正与砥砺，并将在最短时间内检讨、改正、重新出发。



早报订户新闻，更多精彩等着您！