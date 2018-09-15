腾讯《王者荣耀》今日起落实最严实名制校验

腾讯官方公众号今日发公告称，已对《王者荣耀》健康系统启动升级，正式接入公安权威数据平台，对所有新用户进行最严格的实名校验。这就意味着，凡是通过该项校验的实名账号，健康系统都将根据相关信息精准判断是否为未成年人。

据《新京报》报道，具体而言，对于系统判定的未成年人账号，腾讯将继续严格执行既有的限玩规则。即12周岁以下(含12周岁)未成年人每天在《王者荣耀》中限玩一小时(同时每日21:00-次日8:00之间禁玩)，12周岁以上未成年人每天限玩两小时，超过时间后将被强制下线，当天不能再玩。

对于暂未通过校验的非实名账号，需要在规定时间内通过校验，超过校验时限将被禁止登录。

报道指，在等待校验通过期间，该账号将被视为12周岁及以下的未成年人，纳入健康系统“每天限玩1小时且晚21:00后禁玩”的防沉迷体系。

腾讯称，接入公安权威数据平台进行实名校验的工作，会从《王者荣耀》的新用户开始，逐步完成覆盖，然后再将存量用户纳入排查计划。还将不断扩大接入公安权威数据平台的应用范围，接入更多游戏产品。同时，腾讯也将在严格遵守政策法规和充分尊重用户隐私的前提下，持续落实最严格的实名校验。

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