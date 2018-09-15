台驻大阪处处长轻生 台外长发公开信表达自责

台湾驻日本大阪办事处处长苏启诚不堪燕子台风期间外界指责救灾不力，感到痛苦，选择自我了断。对此，台湾外交部长吴钊燮昨天发出一封公开信给外交部员工，表达自责并强调要更加照顾外交部同仁的身心健康以及家庭生活。

据中时电子报消息，吴钊燮在公开信中指出，我们失去一位正直、谦和及诚恳的优秀同仁。苏处长走了，留下他的太太及子女。当听到这则消息时，我实在心痛。这个家庭， 因为工作的关系，以及来自内外的压力，破碎了我很自责。

吴钊燮表示，我写这封信，就是希望告诉同仁，我们外交部应该要改进，必须要更加照顾各位的身心健康以及家庭生活。当我们面临来自世界各地的各种挑战，我们不要忘记外交部是一个大家庭，我们要对彼此更多关心与支持。

吴钊燮说，外交确实是台湾最艰困的挑战，但因为有你们，台湾的2300万人民不会孤单，也不会被世界遗忘。 我们的工作属性不简单，常有同仁到半夜都还在办公室接越洋电话、写电报，安排隔日的外宾行程。这些工作通常都不会被看见，但是大家仍然尽心尽力，因为我们背负着这个国家的外交责任。

吴钊燮又说，最牺牲的，但却又最值得陪伴的，是我们亲爱的家人。我相信当各位坐在电脑前，赶着报告时，想的是明天要开的会，但挂念的却是坐在餐桌前的家人，甚至是就寝与否的孩子。我们外交部，最对不起的，就是他们。

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