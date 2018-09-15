台风“山竹”吹袭菲律宾 中国“派出”卫星协助应对

据中国中央气象台最新消息，9月15日凌晨2点10分前后，超强台风“山竹”(超强台风级)在菲律宾吕宋岛东北部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力17级以上(65米/秒)，中心最低气压910百帕。

据《新京报》报道，受台风登陆的影响，菲律宾卡加延省和北伊罗科斯省的沿海地区将遭遇六米以上的风暴潮。据菲律宾国家减灾委的消息，此次吕宋岛北部地区将有400万人受到台风影响。目前，菲律宾政府已经进入最高戒备状态，将强制疏散居住在危险区域的80余万人，以确保居民生命安全。

为了提高台风、暴雨等气象灾害的监测水平，减轻灾害风险，菲律宾国家气象局已向中国气象局申请加入《风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制》(FYESM)，希望通过这个平台，获取更高频次卫星数据产品。

报道指，为了帮助菲律宾应对此次超强台风，14日下午，在“山竹”即将登陆菲律宾前，中国气象局启动FYESM，调用风云二号F星从下午2点开始针对“山竹”开展扫描观测，每六分钟更新一张菲律宾周围区域的卫星云图。

此后，中国国家卫星气象中心通过FYESM通道和中国气象局卫星广播系统，将风云二号F星、风云三号、风云四号卫星相关监测数据实时推送给菲律宾气象部门；同时，在卫星天气应用平台(SWAP)英文版中增加菲律宾周围区域卫星云图，对流识别、云导风、云高等监测产品，菲律宾气象部门可实时在线查看。

根据中央气象台最新预报，“山竹”登陆菲律宾后，将于16日下午到夜间在中国广东台山到海南文昌一带沿海登陆，登陆时强度为强台风级或超强台风级，之后继续向西偏北方向移动，在越南第三次登陆。

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