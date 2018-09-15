中科院报告：中国2078年前后将全面建成现代化经济强国

中国科学院中国现代化研究中心、中国现代化战略研究课题组今日发布最新研究报告称，从产业结构角度看，目前中国基本属于一个工业经济国家，通过实施产业结构现代化的“三步走”战略，中国有望在改革开放100周年即2078年前后，实现产业结构现代化，全面建成现代化经济强国和知识经济发达国家。

据中新网报道，《中国现代化报告2018：产业结构现代化研究》当日在北京首发并举行专家座谈会，中科院中国现代化研究中心主任、中国现代化战略研究课题组组长何传启介绍说，中国产业结构现代化大致起步于19世纪60年代，是一种后发追赶型现代化。20世纪50年代特别是改革开放以来，中国经济发展取得巨大成就，但产业水平、产业结构和产业质量，大致处于世界中游，距离发达国家仍有较大差距。

在1984-2014年期间，中国完成从农业经济向工业经济的产业结构转型。2015年中国处于从工业经济向服务经济的转型期，但中国地区经济发展不平衡，有些地区仍然具有农业经济的结构特征。《中国统计年鉴2017》数据显示，2015年中国有六个地区具有农业经济的结构特征，16个地区具有工业经济的部分特征(或半工业经济的结构特征)，七个地区具有工业经济的结构特征，五个地区具有服务经济的结构特征。

针对中国未来将如何加速推进产业结构现代化问题，何传启团队在最新出炉的《中国现代化报告2018》中明确提出了“三步走”路线图：

第一步，在2035年前后，完成向服务经济的转型，建成服务经济强国；第二步，在2050年前后，完成向知识经济的转型，建成知识经济强国和现代化产业体系；第三步，在2078年前后，实现产业结构现代化，产业水平、产业结构和产业质量都达到世界先进水平，全面建成现代化经济强国和知识经济发达国家。

《中国现代化报告2018》是何传启团队连续完成的第17份现代化研究年度报告，其还给出2015年中国现代化水平显示，2015年中国是一个发展中国家，具有初等发达国家水平(发展中国家的中间水平)。在参与排名的世界131个国家中，2015年中国第一次现代化、第二次现代化和综合现代化的指数分别为99、41和44，分别排第50位、第50位和第63位。



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