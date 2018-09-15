中国军队频越界 印度前指挥官：陆军应做准备

印度两名高阶退役指挥官说，中国近几年的行动表明了未来还可能发生更多类似中印部队洞朗对峙的事件，印度陆军应做好准备。

据台湾联合新闻网报道，印度中国研究所（ICS）昨晚在新德里印度国际中心（India International Centre）举办“重访洞朗”（Doklam Revisited）研讨会，多位与会的印度退役指挥官、前外交官讨论了洞朗问题和现今中印边界局势。

谈到最近几年中印军队在洞朗、拉达克（Ladakh）、楚玛尔（Chumar）和狄姆乔科（Demchok）的对峙与僵局，印度前北方军团司令霍达（D.S. Hooda）表示，虽然中国和印度都在这些地区巡逻，以彰显各自的诉求，但这些（对峙或入侵）事件愈来愈多是中国企图利用武力强化他们的（主权）主张。

霍达认为，中国已完全忽视与印度达成的和平协定，中国的入侵是预先准备好的，并非偶发而突然升级。

印度陆军前东方司令部司令巴克西（PraveeenBakshi）也赞同霍达的看法，他强调大家看到中国军队近来的行动轨迹，将会看到更多这样的（入侵或对峙）事件，事件可能现在发生，或者1个月、2个月、3个月后发生，“我们绝对不会看到这样的事件（入侵或对峙）就到此为止”。

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