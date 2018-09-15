海航集团据称加快资产处置步伐 同多个潜在买家展开谈判

据知情人士透露，陷入困境的海航集团正与多家潜在买方商谈出售更多资产，这家曾经频繁进行收购的中国企业集团面临的偿债压力越来越大。

据彭博社报道，海航集团的负债目前在中国企业之中名列前茅，为了减轻负债，它已经处置了一系列的资产——今年就已超过了170亿美元（约233.61亿新元）。知情人士提及的涉及到海航集团的交易如下：

因消息没有公开而要求匿名的知情人士称，中国光大集团正在洽谈收购凯撒旅游的股份。

其中一位人士表示，海航还在谈判出售旅业国际和东北电气的股份。中国信达商谈购买渤海金控的债券。

中国信达和中国光大集团各自的代表没有立即回应寻求评论的请求，海航集团不能立即置评。

另外，知情人士称，包括中国中信集团和主权财富基金中投公司在内的多方，正在商谈购买海航集团所持德意志银行的股份；这证实了《华尔街日报》之前的报道。他们表示，谈判情况复杂，因为这些股权与衍生品挂钩；中国光大集团也曾关注，但决定放弃。

中信集团和中投公司各自的代表或者没有回应，或者无法取得联系。

截至6月底海航集团的债务总计5416亿元人民币（约1083亿新元），近期一家附属公司未能按时偿还一笔信托贷款。据彭博汇编的数据，海航集团继续支付着全球一些最高的利息支出。

知情人士曾表示，海航集团还在为集装箱租赁业务Seaco寻找买家，并放弃在香港的八层办公空间。

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