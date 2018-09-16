北京首批八种抗癌药降价 平均降幅4.5%

据新京报报道，北京首批8种抗癌药降价到位。记者昨日从北京市卫计委了解到，截至9月1日，北京首批8种药品价格全部调整到位，患者可同步享受降价成果。

第一批涉及调价品种包括泽珂、凯美纳、艾坦、飞尼妥、瑞复美、赫赛汀、特罗凯、泰立沙等8个品种，平均降幅4.5%。

下一步，北京将按期落实第二批品种调价工作，同时启动抗癌药省级专项采购工作，在降税基础上进一步实现终端降价效应。

除北京外，天津、陕西、云南、河南、海南、江西、甘肃、西藏等多个省份也自9月1日起对8种进口“救命药”执行了新的价格。

此次调整的14种抗癌药，并非首次降价。中国国家医疗保障局有关负责人此前介绍，14种抗癌药中有12种是2017年国家医保准入谈判降价后纳入目录的，其余2种是2015年国家药品价格谈判药品。

2017年国家医保药品目录调整时，建立了医保经办机构与药品企业的谈判协商机制，将36种高价药通过谈判降价并纳入医保报销范围，其中17种是抗癌药。这些药品平均降价幅度达44%，最高达70%。

今年5月1日起，中国对进口抗癌药品实行零关税，增值税从16%减为按3%的简易计税标准征收。随后，国家医保局等部门与药企协商，根据税收新政重新确定价格。

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