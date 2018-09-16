“山竹”来袭 澳门赌场历史首次因台风停业

受超强台风“山竹”影响，9月15日晚，澳门特别行政区政府发言人办公室宣布，全澳娱乐场从15日晚间11时起暂停所有博彩活动。

据澎湃新闻网报道，澳门特区政府发言人办公室指出，由于受超强台风“山竹”影响，情况危急，澳门民防中心综合评估后已向澳门特区行政长官作出报告。特区政府经和六间博彩企业协调、磋商，为保障场内工作人员、旅客和居民的安全，全澳娱乐场从15日晚间11时起暂停所有博彩活动。民防中心将评估台风后的全澳整体状况，在确保市民及各方人士安全情况下建议娱乐场重新恢复对外开放的时间。

9月15日，澳门特区政府发言人办公室联同多个部门举行应对超强台风“山竹”工作发布会。特区政府发言人陈致平表示，“山竹”在短期内会影响澳门，特区政府各部门已预先准备大量工作。澳门气象局于15日晚9时发出红色风暴潮警告，低洼地区将实施撤离。特区政府呼吁市民做好一切预防工作，共同应对超强台风。

气象部门表示，超强台风“山竹”预计16日中午最接近澳门。保安司司长黄少泽称，为应对台风“山竹”，15日晚和16日是非常关键的时刻，各种应对措施包括低洼地区疏散撤离工作，需在短期内进行，保安部队和相关负责部门已进行大量宣传、演练和讲解工作，已与各家各户联络。为使公众和旅客更了解相关措施，按照行政长官指示召开新闻发布会发布相关讯息。他希望传媒机构给予大力支持和协助，及时报道相关讯息，让市民和旅客可以更准确了解相关措施细节流程和注意事项。他还呼吁市民和旅客尽量留在家和酒店，把交通资源让给有需要的市民和旅客。

同时，特区政府发言人陈致平呼吁社会各界在台风期间不要误信或转发不明来源或未经证实的信息，并密切留意特区政府发布的讯息。

另据港媒消息，去年“天鸽”袭澳期间，澳门的博彩业受到重创，近半需熄灯停业，有赌场出现水浸及大停电，受停运影响，五大赌牌营运商单日市值蒸发约60亿元。据悉，当时有赌场要求员工冒雨上班。而此次澳门特区政府则直接宣布，暂停全澳娱乐场所有博彩活动。

新澳门博彩员工权益会理事长周锈芳称，“从来未试过关闭赌场，这应该是历史性第一次。”还表示，在特区政府宣布消息前，有部分靠近海边的赌场已主动向博彩监察协调局申请停业。周锈芳说，对特区政府的人性化决定很满意，相对于去年“天鸽”袭澳期间赌场员工仍需上班，如今他们无需再冒生命危险了。

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