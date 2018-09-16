台风山竹：港澳挂九号风球 航空大瘫痪 损失预估高达90亿

台风“山竹”逼近中国广东以及港澳，香港与澳门当局都已经宣布挂起九号风球。
据《东方日报》报道，香港海陆空交通几乎全部瘫痪。
面对随时引发十号风球的危机，香港机场管理局宣布，今日取消约1200趟航班，料影响20万乘客的行程，何时复航要视乎今日天气状况。除海陆空交通严重受阻，全港商业活动以至市民消费亦陷停顿，包括投注额平均达12亿元的赛马也宣布取消。
综述港媒报道，港铁所有地面及架空路段列车与轻轨服务都已暂停。
有经济学者估计，单是应对山竹来犯，香港今日要付上的经济损失已达90亿元。
台风“山竹”逼近中国广东以及港澳，香港与澳门当局都已经宣布挂起九号风球。
据《东方日报》报道，香港海陆空交通几乎全部瘫痪。
面对随时引发十号风球的危机，香港机场管理局宣布，今日取消约1200趟航班，料影响20万乘客的行程，何时复航要视乎今日天气状况。除海陆空交通严重受阻，全港商业活动以至市民消费亦陷停顿，包括投注额平均达12亿元的赛马也宣布取消。
综述港媒报道，港铁所有地面及架空路段列车与轻轨服务都已暂停。
有经济学者估计，单是应对山竹来犯，香港今日要付上的经济损失已达90亿元。
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