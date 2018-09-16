暴涨128%的趣头条 “黑五类”广告存疑

成立仅2年3个月且缺少“两证”的趣头条赴美“裸奔”上市。

据《新京报》报道，与近期大涨的拼多多类似，上市首日的“五环外”移动内容聚合第一股趣头条正在创造暴涨奇迹。

北京时间9月15日凌晨，首日登陆美国纳斯达克的趣头条上市首日收盘，盘中五次触发熔断最高触及到20.39美元，上涨超190%，最终以128.14%的涨幅创造美股近五年来新股上市首日最大上涨奇迹。

而趣头条背后的投资者则成为这一波造富运动的受益人，包括腾讯、小米、华人文化、澎湃新闻、人民网旗下基金等均分享了趣头条暴涨所带来的收益。按照首日收盘时45.9亿美元的市值计算，持股39%的创始人谭思亮身价将高达17.9亿美元。

从2016年6月8日正式上线，到如今成功登陆纳斯达克，趣头条仅用时2年零3个月，这一时间刷新了中国互联网企业最快上市记录。

但狂奔背后，趣头条仍将面临着各种各样的难题和挑战，比如过分依赖广告收入，尤其是黑五类广告的监管问题，以及缺少《互联网新闻信息服务许可证》、《信息网络传播视听节目许可证》两大牌照的隐患。

虽然营收增长飞速，但趣头条却在严监管下一直“裸奔”。招股书中披露，趣头条目前并未持有《互联网新闻信息服务许可证》、《信息网络传播视听节目许可证》，可能面临停止运营的风险。

《互联网新闻信息服务许可证》是去年6月1日网信办新修订《互联网新闻信息服务管理规定》的产物，它首次将微博、微博和网络直播新媒体形式纳入到监管范围内，要求相关单位取得《互联网新闻信息服务许可证》。

趣头条在招股书中表示，一旦被命令停止提供新闻服务，公司的业务、经营结果和财务状况可能会受到重大和不利的影响。

此外，除了缺少《互联网新闻信息服务许可证》，趣头条同样没获得《信息网络传播视听节目许可证》。按照2008年实施的《互联网视听节目服务管理规定》(下简称“规定”)，凡从事网络视听经营服务的互联网公司，应当取得广电总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》，否则将构成非法运营。

但牌照的申请要求难度不低。根据《规定》要求，新申请许可证的单位必须为国有独资或国有控股单位，其次是注册资本在1000万元以上。因此，2016年8月今日头条收购了运城市阳光文化传媒有限公司，后者是山西一家具有《信息网络传播视听节目许可证》的视频公司，由此今日头条的视频业务也交由其运作。

为此，趣头条在上市前积极补齐短板，开始向国资靠拢。在最新的招股书中，趣头条表示已获得上海报业集团旗下澎湃新闻的战略投资，目前澎湃新闻持股比例为2.1%，还有权向趣头条的董事会指定一名董事。此外，今年8月趣头条还引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者，投资额近8000万美元，投后估值达27亿美元。

澎湃新闻内部人士透露，为了获得牌照，趣头条需要引入国资股东，考虑到澎湃和趣头条的总部均在上海，澎湃新闻成为不二之选。

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