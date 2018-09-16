华硕爆分批裁员 电竞部门传精简

今年9月12日华硕才刚发表首款电竞手机，但昨日（9月15日）却传出电竞部门员工因营运调整，内部正进行媒合优离说明会，且月底还有第二波，而华硕发言人吴长荣至截稿时间为止，仍未接手机，无法得知资遣人数。

据《自由时报》报道，事实上，华硕在今年8月法说会中，就预告公司将进行“转型和传承”计划，订出今年第四季将让手机业务亏转盈的目标，随后市场就传出华硕即将进行组织调整、人员缩编等消息，但华硕都否认。

不过，根据爆料者提供的讯息，指华硕电竞部门员工9月初接到转职或优退的内部信，9月10日至12日举办“媒合优离说明会”，更传出9月25日还有第二波，但公司方面均不予回应。

法人则表示，华硕今年上半年获利不如预期，其中第2季单季汇损高达14亿元（新台币，下同），又认列子公司亏损6亿元，第2季每股税后盈余（EPS）仅1.8元，累计上半年EPS为5元，股价从今年6月两百80元到上週五（9月14日）收盘价251元，跌幅约1成。

日系外资也指出，观察华硕7至8月的品牌营收累计共576亿元，仅达成该机构对第三季营收预估的58％，因此对其下半年营收与利润率均保守以对，给予“落后大盘”的评等。

吊诡的是，外资看好华硕致力于智能手机业务市佔的扩张以及利润率的提升，也认为此次推出高单价的电竞手机，在产业中属先行者；如今，华硕却针对电竞部门缩编，也颇令外界不解，而这会不会是华硕第一支、也是最后一支电竞手机，外界都相当关注。

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