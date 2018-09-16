世界银行前行长：中国经济需由出口推动转为消费推动

中国发展高层论坛专题研讨会“中国：改革新征程 开放新境界”今日举行，联博基金理事会主席、博然思维地缘政治委员会高级理、世界银行前行长佐利克在会上指出，中国的问题是需要改变发展模式，实现可持续包容的增长，中国需要由出口转型经济转变为消费推动增长的经济模式。

据新浪财经报道，在谈及中国的债务问题时，佐利克认为，中国的债务一直在增长，但中国的信贷越来越多的被导向国企。如今，国资委旗下的央企的资产回报率下降，中国需要更多的信贷才能支持GDP增长，在过去的发展中不仅仅是国企，私营企业起到了重要的作用。

目前，在中美贸易摩擦的视角下，美国对中国的担忧不仅仅局限在特朗普政府。佐利克认为，美国的担心一方面是中国的国企，在中国国企兴起后，中国无法维持此前商界的中美关系。此外，中国虽然在市场准入方面做出了更多承诺，但中国的关税是其他国家的3倍，在规则的应用方面更让美国担心。

在佐利克看来，很多美国人对中国的变化感到困惑，希望双方能够解决分歧。佐利克建议，中国不应该只用经济上的自给自足来应对美国，而是应该成为负责的相关方。目前结构性调整的工作已经完成，中国应该在国际事务中不应仅仅是参与方，更应成为责任方。

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