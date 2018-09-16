中选会拒“以核养绿”公投补件，惹国民党台北市长参选人批评

距离台湾年底选战不到70天，国民党台北市长参选人丁守中今天行程满档，不仅一早就到松山慈惠堂上香，接著还去福德市场扫街，下午还参加市议员参选人王浩竞选总部成立大会，以及市议员王鸿薇的感恩募款茶会，晚间还要去士林芝山里参加中秋庆团圆活动。

据联合新闻网报道，由于柯文哲今天也将来松山慈惠堂参加国家防灾日登山健行防灾宣导活动，如今两人一前一后，是否有意错开？丁守中说，行程是既定的，两周前就排好了。

慈惠堂堂主郭叶子表示，慈惠堂每天都有很多香客来这裡拜拜，不只是台湾人，也有外国人，许多政治人物也会来这边拜母娘，求得一个好人缘。

对于柯文哲昨合体师奶杀手“阿鸿”，两人一块做健康沙拉，抢攻妇女票意昧浓厚。丁守中则是不甘示弱地表示，他很早以前就上过阿鸿上菜，很多妇女也帮忙组织后援会，像是妇女后援会、妇女工商会等团体。

此外，对于“以核养绿”公投领衔人黄士修日前打算再送2万余份连署书到中选会，却遭中选会拒绝，黄士修则是绝食的方式抗议，今迈入第三天。

丁守中表示，中央选委会没有能力限制何时可以收件、截止收件，既然是在可以补件的时间，就应该让他补件，不应该有双重标準。

丁守中说，政治候选人在这段时间内都可以补件，為什么公投不能够补件，没有这样子的法律规定，这是不是又是另外一个体现上意、政治打手的做法？

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