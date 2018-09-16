谈促转会 苏贞昌：不会因官员讲错话而改变事实

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）密谋追杀国民党新北市长参选人侯友宜事件延烧，民进党新北市长参选人苏贞昌今天表示，谁在当年做什么事，历史一定会还公道，促转会希望发掘真相还原历史，谁机关算尽，其实最后会聪明反被聪明误。几十年前国民党恶行恶跡，威权统治者打压台湾人民，不会因为几十年后一个官员讲错话而改变当年的事实。

据《自由时报》报道，苏贞昌说，如果郑南榕活在今天就不会被迫害，因为有郑南榕台湾人才有百分之百的言论自由。谁在当年做什么事，历史一定会还公道，促转会就是希望发掘真相、还原历史，谁机关算尽，其实最后会聪明反被聪明误。

府院定调促转会事件是单一事件，不会改组，外界认为侯友宜再继续炒下去可能延烧到苏贞昌，影响选情。苏贞昌则认为几十年前当年国民党做出恶行恶跡，威权统治者打压台湾人民，不会因为几十年后一个官员讲错话而改变当年事实。

另中午因客家同乡会邀请叶菊兰参加，时值促转会事件爆发，时间敏感。苏贞昌坦然表示今天成立客家后援会，叶菊兰是客家大老，一辈子为民主奋斗，受邀参加和客家乡亲为他竞选新北市长加油，非常感谢。

他说，新北市民最希望看到未来四年谁能让新北更新更好，他努力的走遍每个地方，每个市场，握到每双手，坦诚、严肃的向市民报告，还开直播直接报告市民要做什么事、要怎么做。新北市民最希望看到谁会做事、谁有诚意、谁能把政策讲清楚，而不是讲不清楚，躲在幕后靠幕僚发新闻稿掩饰涂脂抹粉。

侯友宜先前对此回应时曾强调，“我就站在这裡”，证明并没有躲在幕后。

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