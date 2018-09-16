台湾知名作家小野担任柯文哲竞选总干事

悬缺多时的台北市长柯文哲竞选总干事，确定由台北市文化基金会董事长、作家小野出任，由於柯竞选团队内斗频传，外界质疑小野镇不住。柯文哲今受访打包票夸赞小野是非常好的人选，毕竟当过华视总经理，可以干那位置的没几人。

据《自由时报》报道，柯文哲16日上午出席水源整宅都市更新驻地工作站揭牌仪式后受访，被问及小野担任竞选总干事一事。柯表示，总是要找施政上的弱点，如同他上次竞选口号“改变台湾从首都开始 、改变台北从文化开始”，像是拆房子、盖房子是强项，但牵涉到形而上的文化，小野就是很好的互补。

柯指出，后来发现整个北市府，一级首长中，医学院加上土木系加起来超过一半，“我都开玩笑说我们硬度很高”，所以要补强人文的部分，小野是个非常好的人选，不但是作家，还当作电影企划、华视总经理，对文化界实务操作也很熟悉。“还有一个原因就是私人关系”，小野是他大一生物学的助教，相识超过30年了，所以拜托他在文化政策上帮忙。

媒体追问小野何时进驻竞选办公室？柯强调重点不是何时正式进入团队，现在小野已经帮忙整理很多资料，包括文化政策、论述等。

但小野制衡得了“激烈的竞选团队”吗？柯重申，竞选团队要怎麼去操作就去做，老实讲，竞选办公室30个人，也是办办小活动，竞选连任的重心大部分还是市政，所以小野也不用实际去参选竞选活动，“还有一点你们都忘了，他当过华视总经理，可以干那位置的没有几人。”

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