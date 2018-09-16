中国第二轮城市竞争的第一阶段就是“争人才”

在9月16日的第三届野三坡中国经济论坛上，谈到城市抢人的现象时，中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示，过去40年我们形成的四大红利正在全面削弱，第二轮城市竞争的第一阶段就是争人才，而人才背后的价值包括科技创新、消费扩张与升级、带来税收等方面。

据《新京报》报道，在倪鹏飞看来，城市的发展、竞争是分阶段的，目前第一轮的三个阶段已经结束了。他解释称，第一阶段(1978-1992年)比人力，是以乡镇企业发展，建设小城为主。第二阶段(1992-2003年)主要是开放，争外资，建设开发区，外向工业。第三阶段(2003-2013年)搞基础建设，竞土地，炒房炒地，新城新区开发。而在2013年以后，改革四大红利消失，劳动力、外资、土地和改革的引擎面临熄火。与此同时，过去40年我们在争土地的同时，世界先进城市在进行激烈的人才争夺。

“第一轮结束之后，我们进入到第二轮。第二轮城市竞争的第一阶段就是争人才，因为除了人才没什么可争了，人才最值得争夺。刚才说的红利结束了，那么这时候人才的红利显现了”。倪鹏飞称，人才目前的价值有三个方面，第一是从供给侧上，人力资本、科技创新;第二是从需求侧看，消费扩张与升级;第三是人才可以带来税收，个人所得税、房地产税都和人才有关。

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