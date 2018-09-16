港珠澳大桥可抵16级台风　桥区水域三海里“清空”

针对近日网传港珠澳大桥可能抵挡不住风力高达17级的强台风“山竹”，中国气象局于周日（16日）上午10时许在官方微博帐号进行辟谣，并称“山竹”在登陆菲律宾时的风力为17级，当时港珠澳大桥并未受到相关影响。及至穿过菲律宾后，因吕宋岛的高山导致“山竹”结构被破坏，进入南海区域时，其风力已削弱为15级。

《东方日报》报道，根据中央气象台最新预报结果，港珠澳大桥所在区域将于台风登陆前遭遇最大风力，大约14级至15级左右，港珠澳大桥设计建设能抵抗16级台风；另香港路政署副署长徐永华也表示，港珠澳大桥设计採取相当高的标准，并通过风洞测试，具备足够的抗风能力和较高的安全系数。

另据官方媒体报道，上周六（15日）晚上8时，港珠澳大桥管理局已啟动一级响应，桥上留守值守人员83人（其中东岛21人、西岛31人、收费楼、救援楼、养护楼31人），主要为监控、养护、收费、救援、路政、用电及排水保障人员；非值守人员已于当晚7时全部撤离至安全场所。

为保障港珠澳大桥安全，桥区水域上下3海里之内船只已清空，保持安全距离，并在其附近安排两艘大马力拖轮，以防止一旦有个别船舶拋锚时能及时处理，避免其撞向大桥。

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