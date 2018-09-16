中国驻瑞典大使馆发言人就瑞典通讯社涉中国西藏报道发表谈话

据中国驻瑞典大使馆9月13日消息，大使馆就近日瑞典通讯社发表“达赖喇嘛即将到访”一文，采访在瑞典的“藏独”人士，称西藏人民“受到歧视”、“不能接受自己本族语言的教育”，不能“公开谈论政治或者宗教”致信表示反对，并阐明中方严正立场。

大使馆发言人指瑞典通讯社的相关言论严重不实，充满无知和偏见，意图抹黑中国，完全不可接受。

中方强调，达赖并不是什么“宗教领袖”，而是打着宗教的幌子，图谋把西藏从中国分裂出去的政治流亡者。同时，发言人也指达赖从来都不是什么“和平人士”，多次在西藏煽动叛乱、骚乱等暴力活动。

中方表示“坚决反对达赖以任何身份和名义到任何国家从事反华分裂活动，坚决反对任何国家官方人士同其进行任何形式的接触，坚决反对任何组织以任何形式为达赖反华分裂活动张目”，并希望“瑞典某些人能够认清他的反华分裂本质，不要被他蒙蔽和利用。”

发言人表示，西藏和平解放以来发生了翻天覆地的变化。经济持续健康发展，社会大局和谐稳定，各族人民安居乐业。人均寿命由1959年的35.5岁提高到68岁，总人口从100万人增加到312万人。西藏有各类宗教活动场所1787处，住寺僧尼4.6万多人。藏族和其他各少数民族都按照自己的宗教传统过宗教生活，进行社会宗教活动，各大宗教的各种传统节庆活动正常进行。

此外，中方也指出藏语文的学习使用在中国得到有效保护和弘扬。西藏学校教育全面实行藏汉双语教育。学前、中小学现有双语教师30642人，中小学校有藏语专任教师约5800人。西藏人民广播电台共开办有42个藏语(包括康巴话)节目(栏目)，藏语新闻综合频率每天播音达21小时15分钟。

中方表示，以上事实充分证明，中国在保护少数民族权益方面取得了巨大成就。发言人强调，达赖集团用宗教的名义破坏民族团结，分裂祖国，这与所谓“宗教信仰”、“民族文化传统”等问题毫不相干，而是赤裸裸的分裂国家的政治行为。来自中国西藏的代表团经常访问瑞典等欧洲国家，开展友好交流，如果瑞典一些势力、媒体人士真心关心西藏，完全可以同他们进行交流对话，我们愿提供协助。

发言人说，中方衷心希望瑞典通讯社能以发展的眼光看待今日中国，而不是听信反华分子的谎言，戴着有色眼镜一味抹黑中国，并且希望瑞典通讯社有勇气刊发大使馆的文章，让读者了解事情的真相。

中国使馆也愿向瑞典通讯社及其读者介绍客观全面真实的中国和中国西藏，本着积极和建设性的态度开展对话交流。

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