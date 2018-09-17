台风山竹已致广东两人死亡，国家应急管理部进入全面临战状态

今年第22号台风“山竹”（强台风级）16日17时在广东台山海宴镇登陆，登陆时中心附近最大风力14级（45米/秒，相当于162公里/小时），中心最低气压955百帕。
据中国央视新闻报道，截至昨晚8时，台风“山竹”导致广东省2人死亡。
另外，中国国家应急管理部进入全面临战状态应对台风“山竹”，指挥中心24小时不间断会商，实时研判防台风救援工作。
根据中央气象台发布，台风“山竹”登陆后继续往西南阳江方向移动，风力持续减弱。广东省防总在昨晚（16号）8点将防风Ⅰ级应急响应降为Ⅱ级。
今年第22号台风“山竹”（强台风级）16日17时在广东台山海宴镇登陆，登陆时中心附近最大风力14级（45米/秒，相当于162公里/小时），中心最低气压955百帕。
据中国央视新闻报道，截至昨晚8时，台风“山竹”导致广东省2人死亡。
另外，中国国家应急管理部进入全面临战状态应对台风“山竹”，指挥中心24小时不间断会商，实时研判防台风救援工作。
根据中央气象台发布，台风“山竹”登陆后继续往西南阳江方向移动，风力持续减弱。广东省防总在昨晚（16号）8点将防风Ⅰ级应急响应降为Ⅱ级。
请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息