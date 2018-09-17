中国首例空号短信劫持案告破：不法分子与运营商勾结

公安部今天（17日）公布九起打击整治网络乱象典型案例，排在第二位的是广西、湖南公安机关侦破的“长沙线尚网络科技有限公司”破坏计算机信息系统案。广西贵港警方与湖南长沙警方网安部门联合侦查发现，长沙线尚网络科技有限公司与多省运营商“内鬼”相勾结，利用未投入市场未激活的“空号卡”，搭建平台连通电信运营商服务器用以注册账号、收发验证码，已查证被非法使用的“空号卡”逾百万张。

据北京青年报报道，目前，该公司及运营商相关人员共15人被警方采取强制措施。该案被公安部定性为全国首次出现通过运营商服务器批量获取电话“黑卡”及验证码的犯罪模式。据悉，自今年2月公安部部署全国公安机关深入开展打击整治网络违法犯罪“净网2018”专项行动以来，各地公安机关网安部门深挖犯罪链条和源头，查破了一批网络违法犯罪案件。

2018年1月，广西平南县市民张强(化名)突然发现，他的手机频繁收到一些注册某互联网平台账号的验证码短信，甚至还出现了微信被盗用，被用来诈骗好友钱财、发送黄色视频和赌博信息的现象。令张强奇怪的是，他从来没有主动去注册过这些平台账号，更是很少在互联网上公布自己的个人信息，他怀疑自己的个人信息被泄露了。他很快到平南县公安局报了案。

2018年3月，平南警方将李某抓获，经过调查，警方发现李某还存在虚假注册互联网平台账号、诈骗平台新人红包等行为。李某供述称，他从一些接码平台上低价购买到大量的空手机号(电信运营商还没有放出去的号码)和短信验证码，可以轻松注册互联网平台账号，获取新人红包后通过购买虚拟点卡等方式进行套现。

平南县公安局网安大队队长龙启淬告诉北青报记者，利用一些没有进行实名制认证的“黑卡”作案并不罕见，但利用空手机号作案，他们还是第一次碰到。意识到这背后的案情并不简单，他们迅速展开行动，很快就查证到多个接码平台上存在大量的空手机号和验证码，随后，通过数据进行溯源式侦查发现，他们所有手机号和验证码的出处均指向湖南长沙一家名为湖南线尚网络科技有限公司的企业。

工商资料显示，湖南线尚科技有限公司成立于2013年，该公司的经营范围包括网络技术、动漫游戏、数据库等研究开发等。

平南警方经调查发现，从2016年9月开始，线尚科技股东谭某经人介绍，学会了“销售手机号+验证码”这种牟利方式，并在公司内部设立微信事业部，专门虚假注册微信账号，后来扩展到多个互联网平台。

“最开始他们的作案方式是从卡商处购买一些流量卡、过期废弃的手机卡等，买的是经过冒用其他人的身份证信息或者企业批量虚假注册的手机卡，或者直接用软件筛选看哪些用户没有注册微信账号，发现没有注册过就直接注册。由于一般平台的注册方式都是‘手机号码+验证码’即可，于是出现了大量真实的用户收到短信验证码的情况。”龙启淬告诉北青报记者。

早报订户新闻，更多精彩等着您！