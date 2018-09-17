海南防汛防风应急响应降至四级 两机场取消447个航班

由于台风“山竹”对海南影响减弱，海南省三防总指挥部从昨晚（16日）20时起将防汛防风三级应急响应降至四级应急响应。受“山竹”影响，当天海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场取消进出港航班447架次。

据中新网引述中央气象台消息，台风“山竹”16日20时位于广东阳江阳春市境内，已减弱为台风级，预计其将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

受其影响，16日夜间，海南省部分海域和陆地有较强风雨天气。海南省气象局16日17时继续发布暴雨四级预警，海南省气象局16日18时发布了台风三级预警。

琼州海峡从15日起停航，海南环岛高铁自16日16时起陆续停运。海口市中小学及幼儿园17日上午停课半天，下午复课。

截至16日17时，海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场分别取消航班321架次、126架次。海口美兰机场工作人员介绍，面对航班大规模取消或延误的情况，已安排工作人员24小时在岗为旅客服务，呼叫中心坐席全部开启，候机楼内无旅客滞留。

从15日至17日，海南航空已累计取消海口、三亚、广州、深圳等华南城市进出港航班576个。海南航空已通过其官方网站、微博、微信及APP先后发布多批航班调整信息，为方便旅客衔接后续行程，海南航空已开通改签航班、开具航班延误证明及办理官网出票退票手续的自助服务链接。

海南省气象部门提醒，“山竹”登陆后继续向西偏北方向移动，其外围环流还将影响海南省北部海域和海南岛北半部地区，有关部门需继续做好防御工作。

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