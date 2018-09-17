驻瑞使馆公布中国游客被粗暴对待调查细节：切勿以讹传讹

中国游客曾先生一家三口在瑞典遭粗暴对待、被警察扔在坟场一事近日持续发酵，中国游客在境外遭到不公正待遇引起网民强烈愤慨，但随着瑞警方执法时曾先生及家人哭闹的视频片段在网上流传，又有网络媒体报道称曾先生前一天很早就到达酒店，因不肯花钱多订一天的房，赖在酒店大堂狭小的空间不走，影响酒店经营，致网络舆情出现反转，中国网友又几乎一边倒批评曾先生一家“巨婴”、“丢国人的脸”。

据泽云新闻报道，对于事件中以上焦点问题，津云新闻记者致电中国驻瑞典大使馆进行核实，使馆方面表示当时在接到曾先生反映的问题之后，第一时间就到事发酒店开展相关调查。为了及时回应中国网友的关切，现中国驻瑞典使馆希望通过津云新闻明确以下几方面内容：

一，曾先生到达酒店的时间为9月2日0时05分（当地时间），而非一些媒体报道的前一天傍晚时段，这一点，曾先生和酒店的反馈是一致的。

二，曾先生到达时，酒店查到了其9月2日的预定信息。

三，酒店一楼为一经营性的酒吧和餐厅，空间宽敞，设有沙发和椅子。

据悉，曾先生和家人本来就计划在斯德哥尔摩住一天，即9月1日入住9月2日离开，但因为预定时弄错日期，订单成了9月2日入住9月3日离开。结果，9月2日0点05分，曾先生一家到达斯德哥尔摩Generator Stockholm时，酒店满房，曾先生考虑当时深夜，和父母带着行李寻找其他酒店不方便，希望能在一楼酒吧的沙发或椅子上待一段时间，并用预定的房钱抵扣这部分费用，但酒店未同意。

据中国一些媒体报道，曾先生表示愿意为在一楼沙发和椅子上休息付费，此处的付费，指的是另行付费还是用房钱抵扣，需要进一步核实。目前可以确定的是，曾先生确实是弄错了日期，时间错后了一天，并非所谓的意图住一天，蹭一天。

曾先生及家人在和酒店交涉过程中，有没有过激的言行，导致警方的暴力执法？中国驻瑞典大使馆领事部工作人员告诉津云新闻记者，经过核实，酒店人员表示曾先生一家并未和酒店人员有肢体冲突，也没有过激的威胁性言论，但该工作人员表示，不排除曾先生出现情绪激动大声交涉的情况。

最后，曾先生一家被警方扔到了远离市区的一处教堂和公墓地带，曾先生反映，自己在地图上发现附近有火葬场，再加上当时凌晨天气寒冷，一家人的情绪都受到了很大的刺激，在警方驾车运送过程中，也没有交代附近有地铁和教堂。有报道称该地区是世界文化遗产，且某位明星就长眠在该处。

使馆工作人员告诉津云新闻记者，不管商家和游客之间存在什么纠纷，也不管该地区是不是景区，警方在深夜对三位外籍游客采取这种措施都是非常粗暴的，我们要求瑞方查明事实真相，并说明采取这些措施的依据，但十余日过去了，仍未得到回应。

中国外交部和驻外使领馆一贯强调，中国公民在境外旅游，要遵守当地的法律法规和习俗，中驻外使领馆也会尽全力维护中国公民的尊严和合法权益。目前，曾先生一家已经回到中国，由于网络舆情的非理性声音，曾先生目前压力很大，驻瑞使馆方面和曾先生保持着沟通和联络，以及时通报相关情况。同时，使馆工作人员表示，即便曾先生一家确有些环节存在过错或不妥，中国民众也不该一竿子打死，更不该以讹传讹，盲目跟风。





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