搭云豹甲车勘灾后蔡英文支持度上任来第二低

台湾民意基金会今（17日）公布台湾总统蔡英文处理国事最新声望调查，结果显示，有31.2%赞同、54.5%不赞同。台湾民意基金会董事长游盈隆表示，蔡英文民调来到上任来第二低，主因可能跟823水患期间乘坐云豹甲车勘灾所引发的争议有关。

据联合新闻网报道，台湾民意基金会董事长游盈隆表示，和上个月相比，赞同蔡总统的人减少2.1%，不赞同的人上升4.6%，本月蔡英文总统的声望来到了自2017年8月以来的最低点，也是她自2016年5月上任以来第二低的时刻。

游盈隆指出，主要肇因于823水患期间总统乘坐云豹甲车勘灾引爆争议，以及萨尔瓦多断交事件。

游盈隆说，蔡英文总统整体声望在过去一个月中“明显下降”，使原本就低迷的总统声望雪上加霜，也使得她的“第二次执政困境”持续存在，并有进一步恶化的迹象。

另外，游盈隆表示，从从职业背景来看，蔡总统在自营商（企业主）、高阶白领人员、基层白领人员、军公教人员、劳工、农民、家庭主妇、学生、退休人员、及无业、待业者等这10项职业中的赞同度已全面失守，不赞同的人明显居多，连向来最力挺民进党的农民也是一样。游盈隆认为，这个现象应和蔡总统在823水患期间搭乘云豹甲车勘灾引起的争议有关。

本次调查期间为2018年9月9至12日，以住宅电话用户为抽样，有效样本1075人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。

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