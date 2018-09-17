民调仍落后柯文哲与丁守中  姚文智：我对整个选举非常有信心

台北市长选战升温，有媒体公布最新民调，现任市长柯文哲以34.9%领先，国民党参选人丁守中以30.8%居次，民进党参选人姚文智仅10.4%落后；对于新民调看法，姚文智表示，在三足鼎立的情况下，民调波动特别敏感，所有民调他都会参考，并提醒很多民调需要经过更深入解读，并强调“我对整个选举非常有信心”。

据联合新闻网报道，姚文智阵营今天举行“推动首都大环线”政策记者会，会后被问到民调一事，姚文智表示，在三足鼎立的情况下，民调波动特别敏感，所有的民调都会参考，并提醒观众朋友，民调里面有很多来自不同的立场，长期来看，很多民调需经过更深入的解读，就像之前好像很低，大家说好像翻倍，那样的论述也不是事实。

姚文智又说，他一直希望以台北市未来发展的政策，来争取选民支持，在基层拜访及政策推动，会持续来做，“我对整个选举非常有信心”。

媒体询问，民调显示柯文哲支持度开始下滑，是否外界开始认清这个人？姚文智表示，柯文哲最近很多政策，包括吴音宁事件爆粗口，都让人觉得和过去民进党支持的柯文哲是不一样的人，这应该大家心里很有感。

媒体问到，之前党内传闻，若8月31日之前民调位于15%以下，党中央会有做法？姚文智直言，现在已经9月17日，选举过程里，有很多假新闻、传言，现在还谈8月31日的假新闻，那不是每天纠节在不同谣言里， 大家往前看。

媒体追问，台南市长参选人林义丰以无党籍参选，民调开始有翻倍成长，怎么看？姚文智表示“恭喜他啦，恭喜crazy friday，或许自己团队该办一些crazy的活动。”

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