两岸媒体人赴陇探访精准扶贫

20余位两岸媒体记者17日抵达甘肃，将在三天时间内，走访临夏回族自治州和甘南藏族自治州，实地采访报道大陆精准扶贫工作成效。

据新华社报道，此次两岸记者精准扶贫联合采访活动，由国务院台办与中国记协共同举办，重点了解临夏广河县扶贫脱贫工作、美丽乡村建设、与台湾医疗合作等，以及甘南夏河县文化旅游产业、新农村建设等。

国台办新闻局局长马晓光说，大陆承诺在2020年消除绝对贫困，是对联合国千年发展计划的承诺，也是对人类发展的重大贡献。此次采访活动在改革开放40周年大背景下开展，旨在让两岸记者从一个个具体案例“解剖麻雀”，实地了解西北地区的产业扶贫、教育扶贫和医疗扶贫，以及基层组织治理和社区建设。

甘肃省委统战部副部长万泽刚对采访团一行表示欢迎。他说，甘肃省委、省政府把脱贫攻坚作为首要任务，而中央台办在20多年的定点扶贫帮扶工作中发挥了重要作用，台商、台胞也对甘肃脱贫给予了大量支持并做了许多公益慈善活动。

据了解，国台办自1995年定点帮扶广河县以来，累计为当地协调实施百余个项目，直接投入或协调解决资金4000多万元。当地贫困人口数量已由2014年底的5.78万人减至目前的3.23万人。

参加此次联合采访的媒体包括新华社、中央电视台、中新社、中国台湾网，台湾“中央社”、联合报、旺报、TVBS电视台、中天电视台、三立电视台、东森电视台、东森新闻云，以及香港中评社。



早报订户新闻，更多精彩等着您！