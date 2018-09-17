香港金融管理局今日启动快速支付系统 无手续费

香港金融管理局发出声明指，虽然受台风“山竹”影响，但该局的快速支付系统（FPS）仍按计划今天（17日）启动，但与银行界举行的启动仪式则取消。快速支付系统，即是香港市民可于各大银行及储值支付商之间，使用全天候24小时实时户口转账或支付服务，亦无手续费。有别于传统转账功能，需等候一至两个工作日才完成过数。

据中新网引述《香港商报》的报道，香港市场一直关注17日推出“快速支付系统”，会否受台风影响而推迟。香港金管局发言人表示，当局曾考虑是否因台风而推迟快速支付系统(FPS)启动。

然而，香港银行同业结算有限公司(HKICL)的各项系统改动和接驳均已在进行当中，现阶段暂停将涉及极为复杂的技术问题，可能影响其他系统的正常运作，且同样需要员工对改动中的系统进行“还原”操作，其他FPS的参与机构，包括银行也可能面对同样问题。

香港金管局表示，经审慎考虑并征询其他参与机构意见后，HKICL按计划启动FPS，金管局已经知会各参与机构，即使HKICL的FPS已就绪，但个别机构接驳入FPS的时间可以灵活处理，并吁请他们在考虑接驳的时间和安排时，应充分顾及台风对员工的影响。

香港金管局亦已经通知各参与机构，取消原订于9月17日举行的FPS启动仪式。

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