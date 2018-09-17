感谢中美洲友邦支持台湾  蔡英文︰将推更多经贸合作

台湾总统蔡英文今天（17日）中午出席中美洲独立197周年纪念酒会，感谢中美洲友邦大力支持台湾，并期盼与友邦继续推动更多经贸合作，创造多赢发展。

蔡英文致词时表示，很高兴与友邦共同庆祝“中美洲独立197周年纪念日”，她要代表政府及人民表达最诚挚的祝贺。

针对友邦国家长期以来给台湾最坚定的支持，在很多重要的国际场合，持续为台湾发声，蔡英文也表达感谢之意。

蔡英文认为，台湾虽然和宏都拉斯、尼加拉瓜和瓜地马拉在地理位置上相隔遥远，但对于自由和民主有同样的追求。对于中美洲友邦争取自由、脱离殖民的历史，台湾也总是能够感同身受。

蔡英文说，197年前，中美洲国家的人民奋起反抗殖民者的压迫，只为了让下一代可以真正享有民主和自由。台湾的人民同样走过艰辛的岁月。我们的民主前辈勇于挑战不公，勇于冲撞威权，才让台湾的民主真正步上轨道。

蔡英文强调，中美洲的友邦一直是我们最坚定的伙伴。我们也希望未来与中美洲友邦继续推动更多经贸合作，创造多赢发展。

蔡英文指出，宏都拉斯远近驰名的牛肉和咖啡，台湾都已经买得到。今年2月，台湾也迎来了第一批来自宏国的优质甜瓜。今年8月，宏国遭受旱灾，我们也在第一时间表达关怀，协助友邦朋友度过难关。

蔡英文进一步提及，在尼加拉瓜，台湾的农业技术团做了很多努力。现在尼国的稻米，牛只品种的改良、种猪繁殖的工作，都陆续有很好的成绩。尼国的冷冻虾今年外销量大增，进口第一名的国家就是台湾。此外，竹工艺计画也让尼国的400多个家庭，学习了台湾的竹编技术，开设工艺品店，进而改善生活。

蔡英文接着说明，在瓜地马拉，我们善用台湾经验，辅导瓜国的微中小型企业，帮助瓜国的企业提升营运能力，跟国际接轨。我们也帮助瓜国完成海龟复育中心的整建，让海洋资源永续发展，更带动观光的效益。今年6月，瓜国发生火山爆发，造成严重伤亡，我们也致上最深的慰问，积极援助灾民。

蔡英文表示，台湾和中美洲友邦相互扶持，共同面对挑战。未来，政府会和企业组成专业团队，持续和中美洲友邦积极合作，开拓当地市场，增加采购，参与基础建设，以互惠互助的精神，与中美洲友邦一起繁荣发展。

蔡英文指出，这段时间以来，大陆持续用无理的打压，企图影响我们的外交处境。但是，这些威胁只会更强化台湾与中美洲友邦的友谊。我们期待和志同道合的友邦们，继续站在同一阵线，共同捍卫我们信仰的民主自由。



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