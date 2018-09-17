陕西发布“60条实施意见”促陕台交流合作

陕西省人民政府台湾事务办公室发布了《关于促进陕台经济文化交流合作的实施意见》。其中提出同台湾同胞分享陕西发展机遇，逐步为台湾同胞在陕投资、创业、就业、学习、生活提供与陕西省居民同等待遇，深层次推进陕台经济文化交流合作。

据中新社报道，此次发布的实施意见共有60条，涵盖了促进经济合作、促进文化交流、鼓励创业就业、便利学习生活四个部分。

据介绍，陕西省制定出台的“60条实施意见”秉持“两岸一家亲”理念，着力解决台胞在陕西省工作生活中遇到的实际困难和不便，进一步助推台资企业扎根陕西发展，不断提升陕台经济文化交流合作实效。

据了解，“60条实施意见”涉及产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗等多个领域，还在文化遗产保护、科研机构合作、学术交流、艺术创作、陕台媒体交流合作、影视、出版、卫生医疗以及台资企业享受自贸试验区便利、投资涉林产业、参与美丽乡村建设等方面推出系列措施，将进一步促进陕台经济文化交流合作向纵深发展。

与此同时，“60条实施意见”为台湾同胞在陕投资、创业、就业、学习、生活等创造了更好条件，在乘车、住宿、购房、办理银行卡等方面提供了更多便利，如鼓励台湾青年和专业技术人员来陕就业，在职称评定、人才支持政策等方面享受与陕西省居民同等待遇等。



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