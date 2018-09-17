民调紧追柯文哲 丁守中：网络造神、吹捧不能转化成选票

部分媒体今天（17日）释出台北市长选举民调结果，台北市长柯文哲34.9%微幅领先，国民党台北市长参选人丁守中以30.8%紧追在后，民进党台北市参选人姚文智则是获10.4%支持率。丁守中今天出席“北投长青会理监事会议”时受访表示，民调高低起伏，在没胜选前都没有意义，但他说，他并非与柯文哲一人选举，而是与拥有市政资源的柯市府选举，认为柯提出多项选举利多想拉拢人心，加上网路造神、吹捧，但却不能转化成选票。

据《自由时报》报道，而根据民调，泛蓝选票中，丁守中获得六成支持，柯文哲得到两成支持；但在泛绿方面，柯与姚文智都拿下四成支持度，显示泛蓝对于蓝营参选人较忠诚。丁守中说，近期多份民调数据可看到，中间选民和蓝军大多已觉醒；同时，也明确看到许多绿军背离民进党和党主席蔡英文。

而根据民调，民众对于丁守中解决大巨蛋的信任度较高，丁守中则说，不仅是大巨蛋，还有北市招商引资严重不足、低薪穷忙问题。他也举例，认为民众不用再对柯文哲寄予厚望，首先局处首长纷纷离职，“如果连局处首长都带不好，怎么带领团队”；柯面临住家对面的90年东门市场，四年年迟迟没有改建。

他更补充，根据国民党内部民调来看，其实做完民调都是领先，但因为电话民调都问不到年轻人，因此在50%的高加权下，原本领先的民调就变落后，但大约就还是在5%误差范围内。他说，接下不仅是要争取年轻人选票，也要努力争取中间选民。

而面对选战剩下不到70天，丁守中说，自己会持续一步一脚印的态度，用优质政策和团队争取选民认同，赢得最后胜利。他也提到自己位于忠孝东路的竞选总部未来馆将会在9月底开幕。他补充，这次不会透过庞大造势、动员。

而对于台北文化基金会董事长小野将担任柯文哲竞选总干事，丁守中说他没有意见，那是对方的人事安排。

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