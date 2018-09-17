上海市委书记李强：加快建设人工智能发展的上海高地

中共中央政治局委员、上海市委书记李强17日上午在2018世界人工智能大会开幕式上致辞时表示，上海将依托科教资源、应用场景、海量数据、基础设施等优势，以面向全球、面向未来的视野，聚焦创新策源、应用示范、制度供给和人才集聚，加快建设人工智能发展的“上海高地”。

据澎湃新闻报道，李强说，在全球科技创新空前密集活跃的今天，人工智能将对经济社会发展乃至人类世界带来深刻的变革。作为引领未来的战略性技术，人工智能正全面赋能各行各业，必将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，推动社会生产力整体跃升。随着人工智能在社会治理、公共服务、城市运行等领域的全面拓展，“人工智能+”将无时不有、无处不在，拥抱人工智能才能拥有未来。作为影响面广的颠覆性技术，人工智能正深刻重构经济社会，大量行业将面临重新定义，就业结构、社会伦理将受到冲击，政府管理、经济安全和全球治理将面临挑战，社会转型将进一步加快。需要我们深入研究、把握规律、因势利导，促进人工智能在健康的轨道上、朝着造福人类的方向发展。

李强说，上海是中国最大的经济中心城市，也是拥有2400多万常住人口的超大城市。这些年，我们把发展人工智能作为优先战略选择，以加快人工智能和实体经济深度融合为主线，以提升人工智能科技创新能力为主攻方向，智能应用极大拓展，创新创业更加活跃，本土企业加速成长，一个要素齐全、开放协同的发展生态正在上海逐步形成。

李强表示，上海发展人工智能，具有良好的基础和条件。首先是科教资源优势。上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，拥有一批大科学设施，在一批著名高校设立人工智能研究机构，集聚了一批人工智能人才，在集成电路、计算机视觉、脑智工程等领域具有重要影响。其次是应用场景优势。上海地处中国经济最发达的长三角地区，这里产业体系完备、市场环境开放，已在智能制造、智能交通等六大领域，构建了丰富的感知系统和应用场景，是人工智能应用落地的天然试验场。第三是海量数据优势。上海作为超大城市，其人流、物流、车流、资金流、信息流密集，每天都在产生和使用海量数据，帮助城市安全运营、高效运转，我们已建成法人库、实有人口库和空间地理库三大基础数据库。第四是基础设施优势。上海致力于新型智慧城市建设，已形成千兆宽带接入网和覆盖全城的窄带物联网，正在建设新一代人工智能超算中心，打造新一代移动通信、物联传感等一体化网络。

李强还说，依托自身优势，我们将以面向全球、面向未来的视野，加快建设人工智能发展的“上海高地”。

一是全力打造人工智能创新策源高地，加强自主创新，深化国际合作，在脑智科学、通用智能等基础研究上集中攻关，在智能感知、智能执行等核心技术上加快突破，努力成为人工智能学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地。

二是全力打造人工智能应用示范高地，加快推进智能制造、智慧金融、智能医疗等深度应用，聚力发展智能驾驶、智能机器人等优势产业，推动人工智能新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，加快城市规划、建设、管理、运营全生命周期智能化改造，全面提高经济社会发展智能化水平，鼓励人工智能最新成果在上海率先“试水”。

三是全力打造人工智能制度供给高地，针对人工智能发展带来的新课题新挑战，加强相关法律法规、伦理道德和社会问题研究，建立健全人工智能技术标准、知识产权保护、风险评估和安全监管体系，在制定“游戏规则”上下功夫，着力提高制度供给的及时性有效性，促进人工智能健康、安全发展。

四是全力打造人工智能人才集聚高地，坚持聚天下英才而用之，积极营造世界一流的发展环境，加快实施人工智能人才高峰建设行动，大力引进具有全球影响力的人工智能领域科学家、企业家、投资家，努力为人工智能人才提供更好平台、创造更大舞台，让他们在上海大显身手。

李强最后说，以此次世界人工智能大会为契机，我们愿与海内外有识之士精诚合作、携手共进，谱写人工智能赋能时代发展、增进人类福祉的新篇章。

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