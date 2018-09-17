上海查处网约车非法案件158起 超6成涉及滴滴平台

据上海市交通委员会微信公众号今天（17日）消息，针对网约车平台存在不合规经营的现象已严重影响了乘客和社会安全稳定，上海市交通委执法总队于近日联合公安和行业管理部门对滴滴（上海）公司开展进驻式安全专项检查。同时，执法部门在上海市重要交通枢纽、轨交站点、旅游景点、商圈等区域，针对网约车非法客运行为的集中整治行动正有序铺开。

据中新经纬报道，截至近日，上海市交通执法部门共计查处各类网约车非法案件158起，其中涉及滴滴平台案件97起，其他平台案件61起 。

据了解，根据行业管理要求，在上海市从事网约车经营的车辆必须获得网约车车辆营运证。网约车平台企业要落实依法合规经营主体责任，应当按照相关规定对所注册的车辆和驾驶员进行资质审核，采取线上技术手段和线下实地认证等措施，清退平台中不合规车辆及驾驶员。”

上海市交通执法部门表示，将严格按照《交通运输部办公厅公安部办公厅关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》要求，在全市重点区域加大路面执法检查力度，严厉查处网约车非法客运行为；同时，将督促企业严格按照整改时间表限期落实清理平台注册的空号牌车辆、非上海市注册车辆、非上海市户籍驾驶员等工作，切实履行安全主体责任。

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