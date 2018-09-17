习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕

世界人工智能大会今天（17日）在上海开幕。中国国家主席习近平致信，向大会的召开表示热烈祝贺，向出席大会的各国代表、国际机构负责人和专家学者、企业家等各界人士表示热烈欢迎。

据新华社报道，习近平在贺信中指出，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。把握好这一发展机遇，处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课题，需要各国深化合作、共同探讨。中国愿在人工智能领域与各国共推发展、共护安全、共享成果。

习近平强调，中国正致力于实现高质量发展，人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平，有效增强公共服务和城市管理能力。中国愿意在技术交流、数据共享、应用市场等方面同各国开展交流合作，共享数字经济发展机遇。希望与会嘉宾围绕“人工智能赋能新时代”这一主题，深入交流、凝聚共识，共同推动人工智能造福人类。

开幕式上，中共中央政治局委员、上海市委书记李强宣读了习近平的贺信并致辞。他表示，习近平主席的贺信，为我们推动人工智能快速健康发展指明了方向。上海要以面向全球、面向未来的视野，把握机遇，营造环境，全力打造人工智能创新策源、应用示范、制度供给和人才集聚高地。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席开幕式并讲话。他表示，习近平主席专门发来贺电，充分体现了中国政府对本次大会和人工智能发展的高度重视。中国人工智能发展逐步走出了一条需求导向引领商业模式创新、市场应用倒逼基础理论和关键技术创新的独特发展路径。下一步，要坚持以需求引领发展，强化基础研究和基础设施，激发微观主体创新活力，大力加强人才培养。中国愿与世界各国共同努力，使人工智能向有益于人类的方向发展。

2018世界人工智能大会9月17日至19日举行，由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院和上海市政府共同主办。来自近40个国家和地区的专家学者、企业家等围绕人工智能技术前沿、产业趋势和热点问题开展对话交流，200多家人工智能领域领军企业参加论坛和展示活动。



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