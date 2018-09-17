阿里首席风险官：还未出现大的数据泄露事件，对风险心存敬畏

2018年网络安全博览会今天（17日）开幕。在上午举办的新闻发布会上，阿里巴巴集团首席风险官郑俊芳回答媒体提问时表示，虽然阿里巴巴平台所服务的用户与商家众多，但到现在为止还没有出现过一些大的数据泄露事件，同时阿里也在思考如何坚持与各方联动，杜绝未来可能出现的数据泄露风险。

据新华社报道，数据安全是当前备受关注的话题。郑俊芳觉得，阿里巴巴是幸运的，虽然平台上服务的用户与商家众多，到现在为止还没有出现过一些大的数据泄露事件。“每天我们面对风险，有极大的敬畏之心，安全对我们而言是底线。”她介绍，阿里巴巴目前有数千名工程师奋斗在技术、算法的整个领域，同时有全链条的风险监测预警，还建立了风险雷达与模拟攻防团体，引入了白帽子平台，还有不同的激励机制，鼓励大家帮助阿里发现可能存在的风险与潜在漏洞等等。

“到现在为止我们非常幸运，还没有出现过，（但）面对未来，我相信谁也不敢说。”郑俊芳以公安机关日前破获的一个案件进行举例，“北京的一家平时可能不是那么有名的公司，通过和运营商提供流量的服务过程中，运用非法手段获取了大量客户信息，30亿条信息被披露出来，涉及96个互联网公司，几乎所有用户的流量都被他们进行了一定的侵袭。”为此，她意在说明，最大的风险数据是流动的，而且数据不是某一家公司独有的，“面对这个情况，最大的挑战就是，光我们自己做可能还不够，更重要我们也在思考如何坚持与各方联动，杜绝未来数据泄露的风险。”



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