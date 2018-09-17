世界公众科学素质促进大会在北京开幕

世界公众科学素质促进大会今天（17日）上午在北京开幕。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席开幕式，宣读习近平主席的贺信并致辞。

据新华社报道，王沪宁表示，习近平主席专门发来贺信，充分肯定本次大会的重要意义，高度评价增强公众科学素质对构建人类命运共同体的重要作用，体现了对增强公众科学素质的高度重视。习近平主席历来高度重视科技创新和科技事业，强调科技创新有赖公众科学素质的提升，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。中国高度重视科学普及，颁布了科学技术普及法，为中国人民提供了便捷的科普服务。

王沪宁表示，当今时代，开放合作是科技发展的助推器，科技发展带来的新挑战需要人类共同应对，科技创新必须扎根在公众科学素质和能力不断增强的沃土中。中国愿意为增强世界公众科学素质贡献力量，积极同各国开展科普交流，为增强公众科学素质、促进科学成果共享、推动构建人类命运共同体而携手努力。

联合国秘书长古特雷斯向大会发来贺信。联合国教科文组织代表、世界知识产权组织代表、世界工程组织联合会主席分别在开幕式上致辞。

会前，王沪宁会见了出席大会的重要外宾代表。

全国政协副主席、中国科协主席万钢陪同参加上述活动。

世界公众科学素质促进大会以“科学素质与人类命运共同体”为主题。来自23个国际科技组织、38个国家的58个国别科技组织和机构的代表以及境内有关方面代表1000余人参加大会。





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