遏制网络假信息流窜 台内政部拟修国安法

网络假消息、假新闻层出不穷，迹象显示多数信息源头来自中国大陆，借以破坏台湾民主，打击政府执政威信；台湾内政部高层昨指出，现研拟修正《国家安全法》等法规，以遏制网络世界假信息流窜。

据《自由时报》报道，官方表示，台湾网络论坛“PTT八卦版”，早已被大陆网军“五毛党”洗帐号攻陷，配合大陆制造的假信息、假新闻，不断散布网络谣言，制造台湾社会对立及冲突。

据了解，为因应网络世界假消息氾滥，内政部、警政署、移民署三单位现正研拟修法方向，盘点现行法制面不足之处，再透过修法来遏止。

报道表示，内政部高层指出，针对网络世界假消息，不会另立新法规范，将从现行国安法等相关法规著手修法，目的是要让流通的信息正确，不要再有假信息流窜。

知情官员透露，目前修法方向尚未定案为“国安层级”或“社会秩序维护法层次”，但绝不会是立委提案修法的“假新闻拘留三日”。修《社维法》不在优先考量，若启动修《国安法》，事涉行政院、法务部、内政部或国安单位，仍在审慎研拟中。

报道称，对于遏制大陆假新闻透过网军进行散播，有学者建议修正《国安法》第二条之一，将原条文“人民不得为外国或大陆地区行政、军事、党务或其他公务机构，或其设立、指定机构或委托之民间团体…发展组织”的“组织”一词，纳入数位时代的“网军”。官员提及，相关单位都有在评估，是否可行目前还未定案。

不过，官员强调，遏制假信息、假新闻要从源头下手，例如信息IP最早是从哪一单位或国家传出，政府会以科技技术揪出源头，针对源头祭出“处罚”，未来修法遏制及处罚重点在于“前端源头”，绝不会无法可管。

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