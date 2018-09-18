台驻教廷大使打破沉默  谈梵中主教任命协议

对于近期盛传教廷与中国大陆即将签署主教任命协议，台驻教廷大使李世明首度破例受访表示，我们正在向教廷国务院积极查证中。但是无论何时签署，这项协议是教廷希望解决在大陆的天主教教务问题的开始，期待借以改善在大陆天主教教徒的正常信仰生活，更盼望大陆从此迈向宗教自由。

据联合新闻网报道，对于此一协议签署是否导致台梵断交，李世明说，在我们与教廷国务院高阶官员的历次沟通中，他们都很诚恳地告诉我们，梵中主教任命协议只是处理在大陆的天主教教务问题，没有政治外交意涵，我们将继续坚守外交岗位，进一步促进台梵邦谊，也希望各界不要过度解读。

李世明说，一向对新闻报道持严格标准的华尔街日报，这次在“中国将承认教宗的天主教领袖地位”的报导中，不但依据教廷与大陆二位高层匿名人士的谈话，亦依据目前所见梵中主教任命协议可能的情况，无论是对中国大陆主教的“任命权”、“同意权”或“否决权”，教宗都将具最后拍板权（last word），其中隐含的意义自然是大陆承认教宗在大陆天主教的领袖地位。

他指出，大陆官方媒体或政府发言人向来对任何不利报道都迅速反驳，这篇报道已历时四天，却尚未见大陆任何反应，等同默认，更加深了它的真实性。正如有些媒体报道这是大陆在梵中主教任命协议上的重大让步，可以说是教廷与大陆对话的重要成就。

李世明表示，知名义大利学者郗士（Francesco Sisci）在九月十五日有一篇非常深入的重要评论说，“梵中签署协议可以确定的是，中国政府已经开始为促进社会和谐而打开意识形态的盔甲，正如同四十年前开放市场，准备迎接经济改革开放一样”。他说，“天下大事，必作于细”，相信郗士教授的评论必有所本，大陆迈向政治民主自由的大事，将始于梵中主教任命协议中隐含的一些细微小事。

对于中国大陆在今​​年二月以来加大对宗教、特别是天主教的控制，教廷却选择在此时与大陆签署主教任命协议，他有何评论？

李世明回答说，教宗方济各照顾中国大陆受苦难的天主教教友意志极为坚定，教宗曾说“与其坐以待毙，不如放手一搏”，一位教廷官员也说，要扩大大陆地下教友生存的鸟笼，一个不好的协议总比没有协议好。

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