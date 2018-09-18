周小川：美国先出牌 中国在跟

中国金融学会会长、中国国际经济交流中心顾问周小川昨天（17日）到访比利时布鲁塞尔智库，就中欧美经贸关系发表看法。

据中新社报道，当日比利时知名经济智库布鲁盖尔研究所与中国国际经济交流中心联合主办“中欧美经贸关系：挑战与前景”研讨会，周小川应邀出席并致辞。他表示，当前贸易冲突加剧，保护主义抬头，多边机制受到冲击，全球经济面临巨大不确定性。

谈及中美经贸关系，周小川指美国挑起对华贸易战后，双方进入“美国先出牌，中国在跟”的博弈，期间出牌一方使用“谎骗、威胁”等手段并不奇怪。

周小川表示，美方博弈的目标有可能是国内政治，而非真正的经贸关系，不论如何，希望这种博弈能够回归理性，以大局为重，以全球利益为重。

他同时强调，虽然当前局面处于不理想状态，但“只是下一盘棋开始的几步，还远没有到终局”，而对于美国的“终局”，他做出两种假设，其一是改变多边规则，建立对其有利的自由贸易体系，其二则是抛弃多边主义，转而选择贸易保护主义。

周小川指出，果真如此，美方可谓选择了扭曲市场，其资源配置效率将会降低，美国也可能利用关税来弥补最近增长的财政赤字，“如果出现这种情况，我们为美国商界和消费者感到遗憾”。

谈及中欧经贸关系，周小川表示，中欧在支持多边自由贸易体系、提高贸易投资自由化和便利化、抵制保护主义和单边主义等方面具有良好合作基础，同时双方都支持世贸组织规则和其它多边组织规则，并主张在此基础上进一步改革。

他又指，经贸博弈并非双边博弈，而是大家都参与；对于当前中美经贸博弈，中方希望与欧方沟通协调，达到双方共同期望的结果；例如一旦美国最终选择贸易保护主义，就需要中欧推进贸易投资自由化和便利化，以弥补缺失的市场并考虑“有缺口”的世贸组织改革方案；如果美国最终选择自由贸易体系，中欧之间的沟通协调将有助于美方尽早回归博弈的终局，尽可能避免全球经济在不确定中蒙受过大损失。

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