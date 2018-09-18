中国代表在安理会朝鲜半岛核问题公开会上阐述中方主张

当地时间9月17日，联合国安理会举行朝鲜半岛核问题公开会。中国常驻联合国代表马朝旭在会上表示，当前半岛形势既面临难得历史机遇，也存在挑战。有关各方应在三方面作出努力。

据中新社报道，一是推动对话谈判取得进展。按照分阶段、同步走、一揽子解决的推进思路，将半岛无核化进程和构建和平机制进程有机衔接、协调推进，尽快取得早期收获。

二是坚持政治解决的大方向。希望美朝继续保持对话势头，在既有共识基础上妥善处理分歧，相向而行，照顾彼此关切，不断积累互信，坚持不懈谈下去，谈出成果、谈出和平。

三是全面、完整、准确地执行安理会决议。既要加强防扩散措施，促进实现半岛无核化，又要积极推动以政治和外交方式和平解决问题，同时避免对朝鲜人道和民生需求造成不利影响。中方愿继续为对朝人道援助活动提供必要支持和协助。安理会决议明确规定，应根据朝弃核进展，适时对可逆条款进行研究并采取相应行动。这样做符合决议精神，有利于推进无核化进程。

马朝旭说，回顾从2016年以来半岛局势轮番紧张升级，到今年半岛形势出现的一系列积极变化，可以得到三点重要启示：必须坚持无核化目标；必须坚持维护半岛和平稳定；必须坚持通过对话协商解决问题。他说，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。不管是过去、现在还是将来，这一立场都不会改变。中国作为半岛近邻，本着负责任的态度，与有关各方密切沟通协调，劝和促谈，为推动谈判解决半岛核问题做出了不懈努力，发挥了建设性作用。

谈及对朝制裁问题，马朝旭指出，在执行安理会涉朝决议问题上，中方一贯认真履行自身承担的国际义务。安理会通过涉朝决议后，中方有关部门及时发布公告，将有关措施落到实处。中方根据决议规定，及时提交执行决议报告，定期报备对朝提供原油和出口精炼石油产品情况。中方积极参与安理会朝鲜制裁委员会工作。中方决不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对经调查确属违反安理会决议、违反中国法律法规的行为，中方都依法依规处理。“中国执行安理会涉朝决议的严肃态度和付出的重大代价有目共睹。”他说。

马朝旭强调，当前形势下，安理会应保持团结，承担起历史责任，推动实现半岛无核化和东北亚地区长治久安。中方愿与国际社会有关各方一道，继续为实现半岛无核化、维护半岛和平稳定发挥积极的建设性作用。

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